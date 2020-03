Brasil reparará seis de los nueve Tucano de la Fuerza Aérea Hondureña

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En los últimos años, Honduras se ha ido quedando sin aviones de combate y de entrenamiento ligero para los nuevos pilotos.



La falta de capacidad adquisitiva y las limitantes que impone el gobierno de Estados Unidos, además de proyectos fracasados, han evitado que la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) mantenga el histórico poderío aéreo en la región.



Desde 2014 se anunció que la empresa Embraer de Brasil repararía al menos seis aviones Tucano T-27, aeronaves de entrenamiento y de intercepción que con el paso de los años han caído en el abandono.

En 1984 Honduras compró una flota de 12 aeronaves T-27 a la empresa brasileña Embraer y hoy, a 36 años de haber entrado en funcionamiento, solo dos están operativos y nueve en existencia, mientras que tres se han estrellado y desechado.



En el 2014 trascendió que la modernización de los T-27 la haría la Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia (CIAC) a un costo de 30 millones de dólares por una flota de seis aeronaves, pero el proyecto no se logró concretar.

Breno Días da Costa, embajador de Brasil en Honduras, informó a EL HERALDO que “vamos a trabajar en la recuperación de las aeronaves Tucano de Honduras, porque de las 12 que nos compraron originalmente, solo dos de ellas están en condiciones operativas aquí”.



“La idea es que tengamos por lo menos seis aeronaves Tucano recuperadas para estar al servicio de la Fuerza Aérea Hondureña”, resaltó el embajador en exclusiva a EL HERALDO.



Las empresas que están compitiendo para ejecutar el trabajo de repotenciación de estas aeronaves son Avionics Services y Embraer, pero todavía no se ha decidido a cuál contratar, aseguró el diplomático.



Preciso que antes no se había concretado el proyecto por problemas presupuestarios, después por problemas burocráticos, “pero ahora afortunadamente la cosa avanza muy bien y creo que sí va a salir el proyecto”, confió.

Restricción

Sobre la posible compra de los Súper Tucano, refirió que es algo importante, porque Guatemala ya está comprando Súper Tucano, “pero Honduras no los puede comprar, porque tiene una Ley de Defensa del Espacio Aéreo y eso hace que Estados Unidos no nos permita vender Súper Tucano para Honduras”.



No obstante, las autoridades militares de Honduras les informaron que en este momento el Congreso Nacional está revisando esa ley y una vez aprobada se podrá hablar de Súper Tucano en Honduras.

Hasta el momento se desconoce qué monto de inversión se hará para la reparación de los Tucano, todo dependerá del acuerdo que se firme en las negociaciones.



Lo más recomendable es llevar los aviones viejos a Brasil, porque sale más barato arreglarlos allá, debido que la empresa ya tiene una estructura montada para hacer los trabajos y podrán llegar técnicos hondureños para ser capacitados.



En la actualidad, Brasil está trabajando en la recuperación de varios helicópteros de la FAH, el año pasado entregaron cuatro y este año se proyecta entregar dos más UH1H.



Además, Honduras envió a Brasil dos aviones tipo Piper, para que fueran transformados en ambulancias aéreas y según Avionics uno ya está casi listo y pronto llegará a Honduras.



También Honduras espera un avión carguero C-130 en el cual Brasil está trabajando para entregarlo a Honduras lo más pronto posible.



El paquete de las reparaciones de Brasil ofrece repuestos para los helicópteros y para los distintos aviones, además de la capacitación de los técnicos hondureños para el mantenimiento.

A la espera de la Ley de Protección del Espacio Aéreo

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) envió al Congreso Nacional la Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo para poder optar a repotenciar la Fuerza Aérea de Honduras (FAH) logrando el beneplácito de Estado Unidos.



La semana anterior se había anunciado que la ley sería sometida a la cámara legislativa, pero no fue presentada por la Comisión de Defensa.



Luis Suazo, viceministro de Seguridad, informó que la nueva legislación estará muy en línea con el convenio de Chicago y se necesita porque se está desaprovechando tecnología e información.



Al entrar en vigor la nueva iniciativa, las Fuerzas Armadas (FF AA) y cuerpos de seguridad del Estado podrán intercambiar información con los demás países que luchen contra el crimen organizado.



Resaltó que las FF AA son las únicas en el país que tienen capacidades aéreas y marítimas para combatir el narcotráfico.



Pero las operaciones se hacen en combinación con todas las instituciones del Estado, de acuerdo con las capacidades que se puedan tener con todas las fuerzas creadas.