Saavedra: “La clase política está en deuda con el pueblo hondureño”

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La responsabilidad de construir un país es de todos, pero son los políticos los obligados a cumplir con esa deuda que vienen arrastrando con el pueblo desde hace años.

Para el diputado liberal José Alfredo Saavedra, si no hay reglas claras para las próximas elecciones el país correrá el riesgo de perder su relativa paz social. Esta es la conversación que tuvo con EL HERALDO:

¿Considera usted que las reformas electorales serán un éxito o un fracaso?

La clase política está en una deuda permanente con el pueblo hondureño. El tema de reformas torales en la ley electoral son un imperativo categórico. En Honduras, por lo ocurrido en 2017, quedó evidenciado que ese marco jurídico está desactualizado. Lo ocurrido en 2017 nos obliga a todos a ser más reflexivos, responsables, diligentes. Necesitamos gobiernos legítimos.

Y a propósito de legitimidad, ¿es necesaria la segunda vuelta electoral?

Estoy convencido que los partidos debemos establecer un vínculo con Honduras. La segunda vuelta es totalmente necesaria porque le va a dar legitimidad a los próximos procesos electorales, al que resulte electo y le dará la oportunidad al hondureño de tener participación ciudadana.

¿Todo apunta a que la segunda vuelta será sometida a plebiscito con el pueblo?

La consulta es necesaria para la segunda vuelta; este es un tema que el pueblo lo quiere y debemos implementarlo ya en las próximas elecciones generales. No se trata de un capricho partidario. Cuando uno está en el poder cree que hay cosas que no las necesita, pero el mismo partido de gobierno pronto se dará cuenta que la segunda vuelta no le perjudica ni beneficia a otros partidos.

¿Qué porcentaje de votos debe obtener un presidenciable para ir a una segunda vuelta?

Debe obtener un mínimo de un 51 por ciento para que vaya a la segunda vuelta a buscar un mayor porcentaje que legitime este resultado. Siento que ha habido inmadurez en este tema, que ha habido mezquindad política.

¿Es necesario tener reglas claras en el venidero proceso electoral?

Sin reglas en los próximos procesos electorales podemos poner en riesgo de perder la relativa paz social de Honduras. La responsabilidad de construir y cuidar un país es de todos, la responsabilidad de oxigenar la democracia es de todos.

LEA: ¡Un nuevo trancazo al peaje! COVI lanza nueva estructura de precios