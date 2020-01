Sectores afirman que respaldo a la Uferco es inferior

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) no tendrá los mismos alcances que la desaparecida Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, lo que traería graves consecuencias en el combate de actos irregulares a gran escala.



Algunos analistas coinciden en que el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, renunciaría de su cargo al no contar con el respaldo logístico y financiero y las herramientas para investigar grandes casos de corrupción.



“La Uferco no va a dar resultados, solo apañará la corrupción e impunidad. Los días están contados para el fiscal Luis Javier Santos, porque le tocará renunciar o lo quitan, porque de otra manera le tocará acomodarse a la corrupción, terminará renunciando por dignidad”, señaló el abogado René Adán Tomé.

De su lado, el analista Carlos Sierra expresó que “la Uferco nace atada y parece que un poco ingenua, en Honduras toda su accionar dependerá de la Dirección General de Fiscales, incluso ellos les asignarán los casos que podrán investigar”.



El Ministerio Público anunció el viernes pasado la creación de la Uferco, que viene a sustituir a la Ufecic, que en los últimos dos años fue el brazo investigativo de la Maccih.

Fiscal Santos: afirma que la Uferco nació debilitada

El fiscal Luis Javier Santos admitió que será difícil luchar contra la corrupción con la nueva Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), por que ya no contarán con el respaldo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).



“Se ha lanzado esta nueva unidad y estamos mucho más debilitados que como estaba la Ufecic. Si no hay un acompañamiento de la comunidad internacional, todas las reformas que han habido en las leyes, difícil luchar contra la corrupción”, expresó Santos en el programa Frente a Frente.

Tras la salida de la Maccih, las condiciones son distintas por que les servía de protección de los ataques que podían venir, además de proporcionar recursos humanos, ya que contaban con 25 especialistas y técnicos.



Aseguró que en la parte salarial hay cambios y que sus ingresos se reducirán a la mitad, lo que trae como consecuencia una desmotivación del personal.



Santos aseveró que espera que el fiscal Óscar Chinchilla siga avalando su trabajo contra la corrupción, pese a que la Uferco dependa de la Dirección de Fiscalías.