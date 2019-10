Honduras es convocado para discutir plan con Estados Unidos

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Estados Unidos, por medio del asesor presidencial Mauricio Claver-Carone, confirmó que los ministros de Finanzas de Honduras, El Salvador y Guatemala se reunirán esta semana en la Casa Blanca con el secretario del Tesoro, Steven Terner Mnuchin, y el presidente Donald Trump, para compartir ideas y prioridades del Plan de Crecimiento Económico que desarrollarán a partir del 2020.



El plan forma parte de los cuatro acuerdos de cooperación que firmó Honduras en el que resalta la cooperación de asilo, oportunidades de trabajo en Estados Unidos, inversión e intercambio de información.

DE INTERÉS: Salvador Nasralla denuncia ante el Ministerio Público al Consejo de Defensa y Seguridad

Claver-Carone conversó con diferentes medios de comunicación y recordó que desde la firma de los acuerdos, los extranjeros irregulares que pretenden llegar a Estados Unidos pueden solicitar asilo en los países centroamericanos que firmaron el acuerdo, y en caso que no lo hagan y lleguen a su frontera serán retornados a los países de tránsito.



Explicó que por ahora están brindando asistencia para la reglamentación de los acuerdos -a Honduras tenían que arribar hace una semana y media y no llegaron- y que los mismos no tendrán que pasar por el Poder Legislativo.



Anunció que una vez que los acuerdos estén implementados, los hondureños que lleguen irregularmente a Estados Unidos no serán recibidos, “se les devolvería a Guatemala a pedir asilo porque lo que no queremos es que el asilo sea una vía fraudulenta, serán protegidos en otros países, buscaremos apoyo económico”.

ADEMÁS: Fredy Nájera niega vínculos en muerte del zar Julián Arístides González

Aclaró que no existió ningún tipo de condición en las negociaciones para que los ciudadanos de los países amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS) que firmaron los convenios reciban una legalización a su condición.