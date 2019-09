Estudiante hondureño viaja en caballo para cumplir su sueño

SANTA BÁRBARA, HONDURAS.- Con su uniforme de práctica bien planchado, sus zapatos lustrados y las ganas de cumplir sus sueños, el joven Pedro Pablo Castellanos Pineda viaja todos los días en caballo hasta la región de Salud de Santa Bárbara a realizar su práctica profesional.



Son más de dos kilómetros que el estudiante santabarbarense recorre subido en su caballo para estar puntual en el lugar donde pone en práctica lo aprendido en su colegio.

ADEMÁS: Sanciones para colegios que exhiban contenidos políticos en desfiles



Según las informaciones, el estudiante del Instituto La Independencia reside en el Barrio Gualjoco y su caballo ha sido su fiel compañero y su forma de ahorro.



"Los que me conocen saben que montar a caballo es mi pasión, y lo que gastaría en taxi me sirve para ahorrarlo para la comida", expresa el joven.



"Mis padres hacen un gran esfuerzo para educarme y me han inculcado muchos valores, dijo Pedro Pablo Castellanos Pineda, quien aseguró que no le da pena, "porque la pena se tiene solo para robar".

Montar a caballo

El joven estudiante aseveró que "montar a caballo no lo hace de menos y se siente orgulloso de asistir a su práctica profesional en su bestia.

DE INTERÉS: Central prepara gran espectáculo para desfiles patrios



Asimismo, el admirable estudiante contó que él participa en "carreras de cinta", pues montar a caballo le apasiona, no obstante, su verdadero sueño es estudiar en la universidad y convertirse en un ingeniero agrónomo.