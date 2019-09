Doris Gutiérrez: “Habían intereses para que se aprobara”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para la jefa de la bancada del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Doris Gutiérrez, se debe investigar cómo se hizo la reforma a la Ley Marco de Protección Social.

Sectores señalan que la reforma al artículo 57 de esa norma pone en riesgo los fondos de jubilaciones y pensiones de los afiliados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

“Ahora han inventado un nuevo sistema que es enmiendas de leyes ya publicadas, actas ya aprobadas”, señaló la parlamentaria. Agregó que hay muchas artimañas y maneras de violentar las técnicas parlamentarias y cambiar leyes que ya han sido aprobadas.

“Por eso nosotros como Partido Innovación y Unidad cuando se dan ese tipo de argucias nosotros votamos en contra”, indicó Gutiérrez.

Señaló que cuando hacen ese tipo de acciones no aparecen en la pantalla de votación, no saben cuál es la comisión de dictamen, no se escucha bien lo que leen y aprueban.

“Nosotros lamentamos que no les importe afectar esos fondos de Invalidez, Vejez y Muerte (VM) para poder atender las necesidades primarias como la atención primaria de salud y el área propiamente de seguridad social”, comentó la diputada.

Agregó que esos fondos del Régimen de Previsión Social deben ser intocables porque le garantiza a los afiliados una vejez medio digna porque las pensiones que otorga el Seguro Social son “una miseria”.

LEA: Con ingresos de 20 mil lempiras se pagan cuotas de 8 mil en Banhprovi

La reforma a la ley se realizó en septiembre de 2018 a espaldas de los miembros del Consejo Económico y Social (CES).

Casi un año después entró en vigencia, al publicarse en el diario oficial La Gaceta el pasado 22 de agosto. Se conoció que el principal artífice y promotor de esa polémica reforma fue el interventor del IHSS, Roberto Carlos Salinas.

El actuario defendió en el Congreso Nacional la necesidad de que se aprobara. Sobre ese particular Gutiérrez se refirió: “Si ellos mismos lo defendieron es porque ellos tenían intereses especiales para que se aprobara”.

Añadió que esa reforma debería ser nula porque violenta leyes parlamentarias.