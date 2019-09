Zonas de Cortés y Yoro sin energía eléctrica el sábado 7 de septiembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizará trabajos de mantenimiento este sábado 7 de septiembre en la zona norte de Honduras.

Parte de las labores incluyen cambiar crucetes dañados y mantenimiento a la línea, por lo que el fluido será interrumpido entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Listado de sectores afectados:

Sábado 7 de septiembre de 9:00 AM a 5:00 PM. en La Lima, Cortés

Col. Reyes Caballero, Col. 15 de Septiembre, Lima Vieja, Lima Nueva, Col. Suyapa, Agromesa, Col. Pineda I y II, Asilo de Ancianos, Campo Pineda, Col. Villa Ester, Col. Usula, Luis Tibaud, Zona Americana, Hospital La Lima Medical Center, Col. La Paz, Campo Dos, Flores de Oriente, Campo Viejo San Juan, Campo Nuevo San Juan, Zip Continental, Col. Oro Verde, Cazanave, Ciudad de Morazán: Bo. Lempira, Las Cidras, Col. 5 de Enero, Col. España, Bo. San José, Bo. Jazmín, Bo. El Centro, Bo. Sabaneta, El Calvario, parte de Bo. El Progreso, Buenos Aires I y II, CAHSA, Tela Railroad Company.

LEA: Anuncian lluvias para este fin de semana en Honduras



Sábado 7 de septiembrede 9:00 AM a 5:00 PM en Yoro, Yoro

Ciudad de Yoro, Hospital Manuel de Jesus Subirana, Bo. Las Colinas, Las Delicias, Col. Díaz Chávez I, II y III, Barrio ElPantano, Col. Porfirio Martínez, Col. Lando Burgos, Col. Rotario, Col. Hawitt, Col. Emanuel I, II y III, Barrio El Centro, Guanacaste, Cabañas, Barrio Subirana, Col. Reino Unido, San José, Barrio Casino Agay Iy II., Jocon, La Aguata, Puente Grande, Edicaly, Aserraderos, Yorekode Honduras, Sabanas Fuera, Brisas de Chalmeca, Fuentecita, Fuente Grande El Coroso, Santa Cruz, Aguas, Macor, Ayapa, a Ayapita, La Rosa, Marale, Sulaco, Victoria, Yorito.



Aldeas: Santa Ana de Aguán, EL Sarsal, El Sitio, Aserradero Belomoto 2, El Medio, Punta Ocote, San Simón, La Puerta, Chancaya, Salitre, Lagunita, La Habana,Carrizalito, El Rosario, El Ocotal, Locomapa, Hacienda Vieja, Locomapa Nuevo, La Trinidad, El Nance, Sabana de San Pedro, El Destino, Luquigue, Vallecillo, Mina Honda, El Plantel, Los Higueros, Higuerito Quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo, Jalapa Arriba, Río Abajo, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, El Cañal, Las Vegas, Los Mangos, Santa Cruz, El Pataste, San José del Potrero.



Sábado 7 de septiembre 8:00 AM a 5:00 PM en Morazán, Yoro

Bo. Lempira, Las Cidras, Col. 5 de Enero, Col. España, Bo. San José, Bo. Jazmín, Bo. El Centro, Bo. Sabaneta, El Calvario, Parte de barrio El Progreso, Buenos Aires I y II.

LACTOVI, Aldeas: Gonzales, Oloman, San Alejo, Mojiman, Nueva Esperanza, San Fernando, Brisas de Cuyamapa, Buenos Aires, Camalote, Las Acasias, Los Prieto, El Sumbido, El Porvenir, Paya, Los Murillos, Aldea Ocotillo, El Pataste, Combas, Laureles, El Negrito, Hacienda Don Emilio, Cooperativa Harina Selecta, Col. Pinos, Guangolola 1, 2 y 3.



Cangrejales, Santuario, Vertiente, El Caliche, Plácido, Honduritas, Pata de Gallina, Terrero Negro, Casiano, Sentadero, Lajas, Coyolito, Aldea La Calera.

Aldeas: La Estancia, Ocote Paulino, La Sierrita, Candelaria, La Cruz, Guadalupe, El Triunfo, El Tablón, Cuyamapa, Subirana, El Cedrito, , Mango Seco, La Jurupas, Camalote, Murillo, Los Prietos, Mojiman, Col. Jerusalén, Guapinoles, Roque, Las Brisas, El Limon, Hacienda, Capesa, Finca Nuevas Bendiciones, Las Cuevitas, Majada El Mango.



Sábado 7 de septiembre de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en El Progreso, Yoro

Colonias: Mangandi, 2 de Marzo, Altos de El Progreso, Los Ángeles, Las Mercedes, Buenos Aires, Los Pinos, Ramirez Reina, Rodolfo Cárcamo, Montevideo, Hotel Montecristo, Res. El Progreso, Llave en Mano, La Canada, Supermercado La Antorcha Centro, Pizza Hut Centro, Municipalidad de El Progreso, Clínica Cristiana, Los Ángeles, Clínica Rubí, Estadio Humberto Micheletti, Patty, Policarpo Paz García, Mercado Municipal, Nueva Jerusalén, Col. Jensen, La Sirena, Bo. Las Delicias, Subirana, Brisas del Ulúa. Cabañas, Catedral Las Mercedes.



Hondutel, Plantel de ENEE Los Ángeles, UCRISH, C.C.I.P. Supermercado la Colonia, Palermo, Fraternidad de La Paz, Nacional, Seguro Social, Bo. Los Pinos, Los Bomberos y Policía Nacional, Centro Penal Progreseño, Finca 4 y 8, aldea San José de la Tarrera, Hotel Plaza Victoria, Plaza Aventura, Panadería La Popular, Honduplaza, Maxidespensa, Gimnasio Municipal, Motocentro Bo. El Barro, Castillo, San José #2, Colonias: Emanuel 1 y 2, Suazo Córdova, Panchame, IMPREMA, 19 de Julio, Los Laureles, Buenos Amigos, Corocolito, 12 de Junio, Juan Carías, 1 de Marzo, Corocol 1, 2, 3, Covitral.



Paredes, La Española, La Libertad, Berlín, Ebenezer, Col. Sitramedhys, 3 de Abril, Juan Ramon Morales, Las Golondrinas , La Pimientera, Flores de Mayo. Ferretería La Perla del Color, Centro Comercial El Obelisco, Super la Antorcha Boulevard, Pizza Hut Boulevard, Plaza Santa Monica, Supermercado La Colonia, Agencia La Mundial, Turiplaza, Hotel Casa Blanca, Las Acacias, 6 de Julio, parte Oeste de colonia Kennedy, Quebrada Seca, Residencial Andalucía, Emsula, Villas Belinda, Quintas del Sol, . Montecarlo, La Granja, Rubí, Camalote arriba, Camalote abajo, El Naranjo, Res. La Orquidea, Col. Alemania, Zip Porvenir.

Bo. San Miguel, Cole. Notre Dame, Col. Sta. Elizabeth, Col. Fátima, Ex Campos Bananeros: Buena Vista, Finca Coob, Río Chiquito, Las Chumbas, Naranjo Chino, Zoológico Naranjo Chino, Amapa, Km 70, El Paraíso, Monterrey, Palo Blanco, Las Filipinas, Voluntades Unidas, UTH, Mall Megaplaza, Quebrada Seca, Aldea El Porvenir del Norte, Col. Aurora, Leche Sula, Cordon´S Heavy Equipment, El Compadre, BAPROSA, H y C Publicidad, Arroz San Miguel, El Porvenir, Restaurante J y R, AGAP, CHOTEPE, Restaurante La Cabaña, Rastro Municipal.

Quebrada de Yoro, Aldea Fuerzas Vivas, La Nuñez, Aldea Buenos Aires, Crucitas 1,2 y 3, San José del Negrito, Jardines de Amor Eterno, Brisas del Norte, Brisas de La Libertad, Hospital El Progreso, Hospital Materno Infantil, Res. La Pires, 18 de Septiembre, Colonias: Moyá, Los Jazmines, Hospital del Ojo, Kattan, 19 de Junio, Res. Machi, Pénjamo, Rodas Alvarado (Williasn Hall, 27 de Octubre, Sinaí, Mendieta, 21 de Mayo, Montefresco, Carlos Roberto Reina, Pajuiles, Tulines), Las Palmas, Crematorio Municipal, Zona Militar. Col. Sitraterco, Bendeck.

Melgar Castro, colonia Municipal, Anexo Melgar Castro, Col. Nueva Suyapa, Zona de la Compañía, Juzgado Progreseño, Res. Guanacaste, Brisas del Sur, Col. Santa Fé, Col. 5 de Diciembre, Residencial Jardines de La Perla, Residencial La Perla, Centro Universitario Regional Progreseño C.U.R.P.R.O, Res. La Romana, Res. Alameda, Los Castaños, 7 de Abril, Alexander López, Residencial Paseo del Ángel, Res. La Ponderosa, Res. Villa Ángeles, Res. Quintas Santa Mónica, Colegio de Abogados, Aldea Arena Blanca Sur, Aldea La Pita.

Aldea Las Minas, Aldea La Sarroza, Aldea La Guacamaya, Aldea El Bálsamo, Aldea Los Portales, Aldea Urraco Sur, Aldea Cristo Rey, Aldea, Agua Blanca Sur, Santa Rita (Barrios: San Jorge, Echeverri, Municipal, Lourdes, Pueblo Nuevo, Subirana, Lara, Minerva, EL Centro, El Milagro, 4 de Septiembre, Colonias: Sitraterco, Guanchias, Altiplano, Piletas, Villa Dela, San Miguel, Municipal, Los Campos, Brisas del Sur, Seden).

Aldeas de Santa Rita: (El Cacao, Guanchias, Finca 10, 11, 12, Creek, La Garroba Capulin, Quebrada Seca, Tapiquilares, Remolino, Comunidades Santa Cruz de Yojoa (Campos: Llano, Barranco, Bejuco, Olivo, Aldeas: Higuerito Llano, Subirana del Olivar, El Batey, San Luis Zacatales, La Tejeda y zonas aledañas.