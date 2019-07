Raúl Pineda Alvarado: La depuración de la Policía Nacional no ha sido exitosa

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El proceso de depuración de la Policía Nacional no ha sido exitoso debido a que todavía se mantienen elevados niveles de corrupción en la institución. El analista Raúl Pineda Alvarado dio a conocer sus puntos de vista sobre este proceso en la institución.



¿Considera usted que ha dado resultados el proceso de depuración de la Policía Nacional?

Yo creo que si vamos a ser tolerantes y condescendientes con la acción del gobierno en ese campo, lo que podemos decir es que la depuración de la Policía Nacional no ha sido exitosa.



¿Cuál es su argumento sobre esa afirmación?

Se han eliminado más de cinco mil policías y se han gastado centenares de millones de lempiras en la indemnización de estas personas, pero en el orden práctico todavía se mantienen elevados niveles de corrupción y con nivel de la Policía con sectores del crimen organizado y la delincuencia.



¿Las causas cuáles son?

La causa fue que la depuración no la manejaron los policías honrados sino que buscaron personas que sabían de la subcultura policial, lo que podemos conocer los demás ciudadanos hondureños, que hicieron lo que mejor pudieron, pero los resultados no han compensado la enorme inversión que hizo el pueblo de Honduras.



¿Siguen las manzanas podridas dentro de la institución policial?

La situación de la Policía en cuanto a la corrupción estructural tiene que ver con lo que el policía tiene que vivir permanentemente sujeto a las tentaciones de la calle y que no se ha generado por la conciencia en que el trabajo policial es una pasión, sino que estén dispuestos a sacrificarse por la sociedad y que por sobre todo les guste esa actividad.



Lo que han hecho es llenar de policías que lo que menos quieren es hacer trabajo de patrulleros y prefieren estar haciendo trabajo administrativo en una maquila que se llama Secretaría de Seguridad.



¿El ente que se encarga de evaluar a los policías ha dado los resultados?

Yo creo que es muy temprano para evaluar resultados de una institución que está sujeta a la ley.



Es decir, mientras el delincuente uniformado actúa al margen de la ley y no tiene ningún tipo de limitación formal o normativa, los que se encargan de combatirlos sí están limitados por una serie de controles y yo creo que es poco tiempo para evaluar a la Didadpol.



La depuración debe ser un tema de liderazgo, donde los jefes policiales deben ser los responsables de lo que hagan sus subalternos.