Colectivos de Libre presentes en bajos del Congreso Nacional tras convocatoria de Redondo

En medio del altercado se registró la agresión a la diputada al Parlacen, Gradys Aurora López. Luis Redondo es señalado por sectores políticos como responsable de la convocatoria que derivó en los hechos violentos.

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 16:47
Colectivos del partido Libre se concentran en los bajos del Congreso Nacional tras una convocatoria atribuida al presidente del Legislativo, Luis Redondo, mientras los diputados de las distintas bancadas estaban también citados.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO.
La presencia de simpatizantes ocurre mientras también estaban citados los diputados del pleno para sesión legislativa, lo que terminó en agresiones para una de las diputadas.

La concentración generó tensión en el perímetro del Congreso Nacional durante la tarde de este jueves.

Diputados de oposición fueron impedidos de ingresar a la sala de sesiones del edificio legislativo en medio de la presencia masiva de colectivos partidarios.
El ambiente se tornó tenso cuando se registraron lanzamientos de artefactos explosivos en los bajos del Congreso.
En medio de los disturbios, la diputada al Parlacen, Gradys Aurora López, resultó agredida.
Este incidente generó fuertes reacciones dentro y fuera del Legislativo por la seguridad de los funcionarios.
Pancartas, consignas y banderas marcaron el ambiente en los alrededores del hemiciclo.
Sectores políticos señalan que la convocatoria de colectivos coincidió con la sesión del pleno debido al llamado que les hizo Luis Redondo, a quien responsabilizan de lo sucedido.

La agresión a la diputada elevó las críticas contra el manejo de la seguridad en el Congreso Nacional.
Legisladores de oposición y sociedad civil cuestionan la presencia de colectivos durante actividades oficiales del Congreso.
Los hechos ocurridos reavivan el debate sobre el uso de bases partidarias en escenarios institucionales.
