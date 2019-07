No habrá deducciones a décimo cuarto ni aguinaldo de maestros

Redacción

LEMPIRAS, HONDURAS.- En medio del zafarrancho protagonizado por diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), el Congreso Nacional aprobó un proyecto de reformas de varios artículos a la Ley del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) para que ya no se deduzca el ocho por ciento en el décimo tercero y décimo cuarto mes del salario a los docentes.



En junio pasado, el Poder Legislativo recibió por parte del Poder Ejecutivo el proyecto de reformas a esta ley que beneficiará a miles de docentes hondureños.



Los artículos reformados son el 3 y 123 de la Ley del Inprema.



El dictamen indica que “para tener un equilibrio en las cotizaciones de los docentes, se incrementarán las cotizaciones individuales y las aportaciones patronales que ingresan al Inprema”.



Además, se deberán aplicar incrementos anuales del 0.25 por ciento a las cotizaciones, realizando el aumento a inicios del 2020.

VEA TAMBIÉN: Heide Fulton recibe condecoración de la Orden Francisco Morazán en el grado de Gran Oficial



Lo anterior, con el fin de “establecer los porcentajes de las cotizaciones en nueve punto cinco por ciento”, señala el decreto aprobado.

En el caso que Inprema haya recibido las cotizaciones correspondientes al tercer y décimo cuarto mes de salario de todos los docentes afiliados del año 2019, deberá aplicar como abono a las cotizaciones del siguiente mes, subrayan las reformas.

Moción

Los Legisladores aprobaron una moción presentada por el diputado Mario Pérez para que se agregue un artículo nuevo en beneficio a los maestros jubilados del Inprema.



Los familiares de los docentes jubilados tienen derecho a recibir sesenta salarios cuando los pensionados mueren. Ahora, los jubilados decidirán si pueden cobrar ese dinero en vida o si lo heredan, informó el CN.



“Los maestros que se jubilaron con la ley anterior ya no les ajustan las pensiones ni para sus medicamentos; en muchos casos los beneficiarios que ellos dejan no necesitan de esta pensión, por esta razón he presentado esta moción”, manifestó el diputado Mario Pérez.