Ufecic solicita apartar a juez que conoce caso "Narcopolítica"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) presentó este sábado una recusación contra la jueza nombrada en el caso "Narcopolítica", línea de investigación hecha por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).



De acuerdo con la Ufecic, la profesional del derecho, Agueda Canelo, tiene una denuncia en inspectoría relacionada con el caso y por estar incluida en una investigación ordenada por la filtración de información reservada.

El ente acusador presentó el recurso este sábado, día pactado para que inicie la audiencia inicial contra los cinco imputados por el caso "Narcopolítica": Miguel Pastor, exministro de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), Walter Noé Maldonado, exdirector de carreteras; Deysi Zúñiga, Claudia Matute y José Manuel Valladares.

La recusación será resuelta por la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción, quien determinará el futuro de la togada en el caso.

EL HERALDO conoció que en este momento el Poder Judicial está localizando a los magistrados de la Corte de Apelaciones y que la audiencia no iniciará, mientras no se resuelva la recusación.



A través de sus redes sociales, la Ufecic denunció: "guardia de los Juzgados en Materia de Corrupción, nos sacaron y no dejaron bajar cajas de documentos por el sótano, pretenden que prueba sea descargada en la vía pública. Según lo manifiestan 'es orden de arriba'... Cosa que no pasó con la defensa... ¡Esto no puede ser!".

Sin embargo, el Poder Judicial salió al paso y aseguró que no se le prohibió el acceso a los fiscales y tampoco se les ha impedido el correspondiente traslado de las pruebas que se presentarán en el caso.

"A todas las partes procesales se les dio la posibilidad de ingresar sus pruebas como de costumbre. Es falso que exista una orden de imposibilidar su trabajo", aclararon vía Twitter.

Las investigaciones sobre el caso "Narcopolítica" revelan que Pastor y Maldonado otorgaron de manera irregular 21 contratos con Inversiones Rivera Maradiaga (Inrimar), empresa creada por Devis Leonel Rivera, por un monto de 68 millones 326 mil 690 lempiras con 55 centavos.

LEA TAMBIÉN: MP tiene una investigación más amplia contra 'Pepe' Lobo Sosa