Jefe de la Maccih anuncia que deja su cargo en junio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El jefe de la misión anticorrupción de la OEA en Honduras, el brasileño Luiz Antonio Guimaraes Marrey, anunció este jueves que dejará el puesto a finales de junio, cuando se cumpla un año de su nombramiento.



"Desde el principio, cuando yo acepté la invitación, quedó claro que yo estaría aquí por un año. Nadie es insustituible, lo importante es la institucionalidad de la misión, que está fuerte", declaró Marrey a la AFP.



En su gestión presentó siete requerimientos fiscales por delitos de malversación de caudales, enriquecimiento ilícito y fraude, entre otros.



El jurista brasileño descartó versiones de la prensa hondureña de que deja el cargo al frente de la Misión de Apoyo contra la Corrupción en Honduras (MACCIH) por diferencias con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.



"No hay ningún problema, tengo el apoyo total de la OEA, del secretario Almagro y (...) aquí trabajamos con libertad. La misión va a continuar con las personas que están aquí y con quién el secretario designe en mi lugar", aclaró.



Asimismo, dijo que anunció de su retiro a la OEA dos meses atrás, pese a la insistencia de Almagro para que continuara, y que volverá a ocupar sus funciones en la fiscalía brasileña.



"No tengo condiciones personales para seguir al frente (de la MACCIH), mi familia está en Brasil, no ha sido posible que vinieran a vivir aquí" en Honduras, explicó.



Adelantó que dos nuevos fiscales internacionales se incorporarán próximamente a la MACCIH y no descartó que en el tiempo que le queda en el cargo pueda presentar nuevas acusaciones.



"Si tenemos listos nuevos requerimientos, los vamos a presentar, todavía nos queda un mes y medio en el país", comentó.



Marrey asumió el cargo en julio de 2018 en sustitución del peruano Juan Jiménez Mayor, quien renunció sorpresivamente a la misión.

Horas antes del anuncio, la embajada de Estados Unidos instó al gobierno de Honduras y a la Organización de Estados Americanos (OEA) a renovar el mandato de la Maccih para que pueda seguir trabajando en "combatir la corrupción".



"Es crucial que la Maccih continúe su histórica e importante labor", señaló Heide Fulton, encargada de Negocios de la embajada en una publicación de Twitter que acompañó con una declaración.



El gobierno de Honduras firmó en enero del 2016 un convenio con la OEA para dar vida a la Misión de Apoyo por un plazo de cuatro años, venciendo su mandato en enero de 2020.