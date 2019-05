El pleno de la Corte Suprema de Justicia decidiría sobre recursos de amparo de Rosa Elena Bonilla

La ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, sigue en la PNFAS de Támara. Foto EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los recursos de amparo a favor de la ex primera dama de la República, Rosa Elena Bonilla de Lobo, serían resueltos por el pleno de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).



Según trascendió la tarde de este miércoles, los magistrados del pleno de la Sala Constitucional no lograron la unanimidad de votos necesaria para resolverlos.



Al no haber unanimidad, de acuerdo a la Ley Sobre Justicia Constitucional, deberá ser el pleno de 15 magistrados quien se pronuncie al respecto.

De interés: Las joyas que Rosa Elena de Lobo tenía guardadas en la caja fuerte de un banco



Al no resolverse los recursos de amparo, los jueces del Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción no podrán dictar sentencia a los implicados.



Hace dos semanas terminó el juicio oral y público contra Rosa Elena de Lobo, Saúl Escobar, exsecretario en el Despacho de la Primera Dama; y Mauricio Mora, cuñado de Bonilla de Lobo.

Sin embargo, deben ser resueltos los recursos para dictar sentencia contra los implicados en el caso denominado "Caja Chica de la Dama".

Además: La OABI buscará un experto para valorar las joyas de 'Mi Rosa'