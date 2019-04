La OABI buscará un experto para valorar las joyas de “Mi Rosa”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), en conjunto con el Ministerio Público, contratará un experto para determinar el tipo y el valor de un millonario lote de joyas que se le aseguró a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.

“La OABI, en coordinación con el Ministerio Público, procederá a su valoración a través de un procedimiento reglamentario establecido, encontrándose ambas instituciones gestionando el debido”, indica un comunicado emitido por las autoridades de esa institución.

El pasado 20 de marzo, un Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito ordenó el aseguramiento de más de 900 joyas que se encontraban en una caja fuerte en una entidad bancaria privada.

El experto determinará el valor real de cada una de las alhajas que les fueron aseguradas a la esposa del expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa.

Las autoridades de la OABI confirmaron que tomaron posesión del millonario lote de joyas.

Amparos La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá resolver cinco recursos de amparo para que los jueces del Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción puedan dictar un fallo en el caso Caja chica de la dama.

Asimismo, el ente tendrá que emitir un informe especial sobre el resultado de la evaluación de las joyas. EL HERALDO visitó una serie de joyerías en Tegucigalpa para consultar el precio de las prendas y constató que una evaluación de cada unidad oscila entre 100 y 200 lempiras.

En una operación matemática se logró establecer que si a la OABI le cobran 100 lempiras por las 900 piezas, se estarían erogando 90 mil lempiras por la evaluación.

Mientras que si el valor sube a los 200 lempiras, se erogarían 180,000 lempiras por todas.

“De acuerdo al caso denominado por el Ministerio Público Caja chica de la dama, la OABI, según instrucción emanada por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio, tomó posesión para custodia y administración, entre otras cosas, de un lote de joyas encontradas en una caja de seguridad de una institución bancaria”, señala el documento.

La OABI no estableció en qué tiempo se hará la contratación del experto que evaluará el millonario lote de joyas.

EL HERALDO tuvo acceso a una serie de fotos en las que a simple vista se pueden identificar prendas de oro y plata, collares, gargantillas, pendientes de brillantes, perlas, piedras preciosas y diamantes, y la caja fuerte donde estaban guardadas desde hace un par de años.

Con esta cantidad, la ex primera dama tenía para lucir juegos de cinco prendas por día sin repetir hasta por un período de seis meses.

Las alhajas estaban en el interior de cuatro recipientes y tomó más de 12 horas a los fiscales hacer el conteo, antes de ser traspasadas a la Oficina Administradora de Bienes Incautados, para su respectiva tutela.

La ex primera dama no solo tendrá que demostrar su inocencia ante los jueces, sino que tendrá que aclarar el origen de la millonaria cantidad de alhajas y argollas. La defensa de la ex primera dama aseveró que desconoce si fue asegurado el millonario lote de joyas.

