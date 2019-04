Los lujos de la ex primera dama Rosa Elena de Lobo: Más de 900 joyas tenía en caja fuerte de banco

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El estilo de vida de los actores de Hollywood siempre está lleno de lujos y joyas, y al parecer el de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla también.

La afición por las joyas de la ex primera dama no es sorpresa para los hondureños, pues en los actos públicos mientras ostentaba el cargo se mostraba luciendo finos pendientes y anillos de oro y plata.

Un juez de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito ordenó el aseguramiento de las joyas de “Mi Rosa”.

Fue el 20 de marzo recién pasado que los fiscales del Ministerio Público (MP) ejecutaron la operación de aseguramiento de cinco bienes y del millonario lote de joyas a la ex primera dama.

Se trata de más de 900 joyas que estaban guardadas en una caja fuerte de un banco, según informó a EL HERALDO una fuente ligada a las investigaciones.

Con esta cantidad, la ex primera dama tenía para lucir juegos de cinco prendas por día sin repetir hasta por un período de seis meses.

EL HERALDO tuvo acceso a una serie de fotos en las que a simple vista se pueden identificar prendas de oro y plata, collares, gargantillas, pendientes de brillantes, perlas, piedras preciosas y diamantes, y la caja fuerte donde estaban guardadas desde hace un par de años.

De acuerdo a expertos, el valor es incalculable debido a la gran cantidad que hay en el lote.

Las alhajas estaban en el interior de cuatro recipientes y tomó más de 12 horas a los fiscales hacer el conteo, antes de ser traspasadas a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), para su respectiva tutela.

Ahora la ex primera dama deberá demostrar ante la justicia el origen de la millonaria cantidad de alhajas y argollas.

En el interior de esta caja fuerte que estaba en un banco fueron encontradas las joyas.

El abogado defensor de Bonilla de Lobo, Juan Carlos Berganza, aseguró que desconoce si se aseguraron las alhajas a la ex primera dama debido a que en el momento que pasaron a la Oabi se encontraba en el desarrollo del juicio oral y público.

“Yo no he visto el expediente, por lo tanto no le puedo decir si hay dinero y joyas incautadas, pero que yo sepa creo son bienes”, manifestó Berganza.

Calificó el aseguramiento de bienes contra su defendida como una clara violación del derecho a la defensa de parte del Ministerio Público.

“Nosotros hicimos un apersonamiento ya, y pedimos el expediente, pero yo no lo he revisado porque he estado en juicio, porque no podemos estar en dos cosas al mismo tiempo, eso solo lo puede hacer el Ministerio Público”, aseveró.

En este caso, los fiscales aseguraron además a Bonilla de Lobo, una lujosa cabaña situada en la comunidad de Zarabanda y otros seis bienes inmuebles.

Mientras que a su cuñado Mauricio Mora, se le aseguró una casa en El Chimbo, un apartamento en un edificio exclusivo y otra vivienda a su esposa.

Al exsecretario privado de Bonilla, Saúl Escobar, le fue asegurado una vivienda.

Rosa Elena Bonilla de Lobo permanece recluida en prisión desde el 28 de febrero de 2018 acusada de lavado de activos y fraude al apropiarse supuestamente de 16 millones de lempiras, en el caso conocido como Caja Chica de la Dama.



Perfil Rosa Elena Bonilla de Lobo fue detenida el 28 de febrero de 2018. El Ministerio Público la presume responsable de lavado de activos y fraude porque supuestamente se apropió de 16 millones de lempiras. Siete bienes inmuebles le aseguraron a la ex primera dama.





OABI no brinda información sobre joyas

En manos de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) se encuentra el lote de 900 joyas aseguradas a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.



Desde hace dos semanas, EL HERALDO solicitó a las autoridades un informe detallado sobre el lote de joyas que tienen bajo su tutela.



La información fue solicitada a través de mensajes telefónicos y a través de Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho).



Sin embargo, la información no fue proporcionada por las autoridades de la institución.



La Oabi es el ente encargado de mantener bajo tutela mientras dure el proceso del juicio, todos los bienes que le traspase el Ministerio Público.



Hace más de un mes, un Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito ordenó el aseguramiento de siete bienes inmuebles y de un lote de más de 900 joyas, propiedad de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.