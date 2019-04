Rector de la UNAH dice que elecciones de la Facultad de Derecho no tienen ningún sentido

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un pequeño grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) armó un zafarrancho la noche del miércoles cuando se realizaban las elecciones de su edificio, las cuales, según el rector Francisco Herrera, no tienen ningún sentido los resultados de los comicios.



En un video subido a la redes sociales, se ve a uno de los estudiantes de la facultad romper los papeles de los supuestos resultados, acto que enojó a otros por lo que se armó una batalla campal en el establecimiento.



Ante la situación, el rector interino explicó que las elecciones en Derecho no tenían ningún sentido en realizarse, ya que no se ha publicado en La Gaceta el Reglamento Electoral Estudiantil.



"Ya habíamos hablado con estos jóvenes de que no tenía sentido haber llevado a cabo este proceso, porque en realidad, no son vinculantes; no sirven de nada en el sentido de que básicamente estamos a la espera de la publicación en La Gaceta del Reglamento Electoral Estudiantil", explico Herrera.



El funcionario detalló que en el reglamento "están las bases bien segmentadas de cómo se debe llevar a cabo este proceso. Una vez que tengamos esa publicación, podremos ya tener una cronología de cuando se van a llevar a cabo estas elecciones".