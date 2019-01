El reto de lavar la cara sucia de la SAG y desenredar los proyectos agrícolas

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Mauricio Guevara, explicó que en los siete meses al frente de ese ministerio ha logrado tomar el control de las direcciones que operaban como islas, desenredar e impulsar los proyectos, lavarle la cara a esa institución y dejar claro que la transparencia es el pilar fundamental de su gestión.

Aquí una amplia entrevista concedida por Guevara a EL HERALDO.

¿En qué ha centrado su labor como ministro de la SAG?

Básicamente en una reestructuración de cabezas en todas las direcciones, acelerar los proyectos de ejecución, desenredar los que estaban enredados para levantar su ejecución de un 11% a un 76%. También ya logramos tomar el control de las partes del dinero de esta secretaría de las diferentes direcciones porque antes cada una de ellas era una isla.

¿Le ha sido difícil tomar decisiones?

Difícil no, el problema es el sistema, volvemos a lo mismo, por ejemplo, para hacer una verdadera reestructuración, hay una Ley de Servicio Civil que impide hacer esos cambios inmediatos para que las mejores personas ocupen los puestos, y le hablo de cargos tan importantes, de mandos inferiores e intermedios, donde es importante tener a los mejores profesionales para dinamizar a un sector que es enorme. Algunas decisiones son sumamente complejas. Uno no puede dispararse a tomar una decisión que le pueda convenir al sector si no tiene un presupuesto a mano, adecuados para poder cumplir las metas.

¿En qué aspectos productivos se ha enfocado?

En la organización del sector frijol, en arrancar una verdadera repoblación bovina con alta genética, en formar las mesas como la ganadera que representa a los productores de leche, la industria y los productores artesanales de lácteos, formamos la mesa de los citricultores para dilucidar la problemática en ese sector, se impulsó el plan nacional del aguacate que son cuatro mil hectáreas en cuatro años, ya llevamos mil el primer año; se inició el programa piloto de pitaya, que es un cultivo que tenemos orientado para el corredor seco. La parte de alianza con sectores privados para mí ha sido fundamental, los convenios nuevos para nuevos proyectos de riego con la cooperación externa. Se comenzó la creación de la incubadora de negocios que esta parte de planes de inversión ya con ubicación georreferenciada de tierras y con enlaces de mercado para que cuando un inversionista venga al país solo hay que entregarle el plan de inversión a él sin que tenga que hacer mucho estudio del cultivo que necesita para poder invertir y generar esos empleos que tanto se necesitan. Otra cuestión importante es la transparencia con los sectores en los temas de arroz y maíz.

¿Cómo ha afectado con los cooperantes el escándalo de corrupción llamado Pandora?

Ha sido un golpe fuerte, no solo para la comunidad internacional sino a toda la ciudadanía en general. Encontramos una secretaría con la cara sucia, totalmente enlodada, pero ahora hemos sido claros y transparentes al reunirnos varias veces con el G-16, con la gente de USDA, USAID, Banco Mundial y a ellos les hemos expuesto el plan que tenemos como líderes del sector, hacia dónde queremos dirigir esta secretaría y creo que han creído en ello.

¿Y qué alternativas ha propuesto para que los recursos provenientes de la cooperación no se pierdan también?

Soy del parecer de que estos programas y proyectos los maneje directamente la cooperación. Por ejemplo, los proyectos de USAID son proyectos arriba de 100 millones de dólares, pero los maneja USAID, ellos hacen una licitación interna con sus empresas ejecutoras, al final sacan un ganador y ellos mismos le dan el seguimiento. Así hemos alineado a la cooperación internacional a la visión que tenemos de secretaría, por ejemplo, con el plan nacional de aguacate, con los pilotos de pitaya, para que nos apoyen en el campo.

¿Qué se está haciendo para atender el corredor seco?

Se ha conseguido que el Instituto Atómico Internacional venga a realizar un estudio a partir de enero en lo que es la zona del corredor seco, bajo la tecnología de isótopos radioactivos con el fin de hacer un mapeo en esas 165,000 hectáreas recurrentes con el problema de sequía, y así buscar agua subterránea y ver cómo podemos instalar sistemas de riego. El costo de un sistema por goteo anda en 3,500 dólares por hectárea así que para atender esa zona se necesitan unos 250 millones de dólares.

¿Y las cosechadoras de agua han servido?

Nosotros tuvimos un piloto con Invest-H de hacer las primeras cosechadoras de agua en lugares donde nunca se había logrado sacar ninguna producción de primera, ni cuando la lluvia era buena. El piloto nos reveló que el costo era demasiado alto porque la topografía era sumamente irregular, así que la relación costo beneficio no era favorable. Ahora estamos manejando lo de las cosechadoras de agua, pero que se alimenten de fuentes superficiales. Esto del corredor seco no creo que pueda existir gobierno que pueda solucionarlo a nivel de Centroamérica. Ahí estamos buscando un tipo de cultivo que sea favorable en la zona y resistente a la sequía y Dicta ya tiene unas variedades

de semilla.

¿Los productores dicen que los recursos que se les asignan en la SAG nunca les llegan?

Estamos muy satisfechos con el manejo de 92,000,000 de lempiras del bono de la solidaridad productiva. Estos recursos se entregaron de forma transparente directamente con las asociaciones de productores, a las cooperativas de productores y campesinos bajo una asistencia supervisada. Le aseguro que en el 2018 el bono de la solidaridad agrícola sí llegó al campo.

¿Y con Digepesca, cómo va la situación?

Ahora con Digepesca, donde han salido sendos reportajes de corrupción dentro de esa dirección, no es fácil agarrar una dirección con estos problemas, también las personas que se han puesto se la han jugado, han perdido su paz y su tranquilidad porque realmente enfrentarse a estos monstruos de corrupción es bastante complicados, se arriesga a la familia, se arriesga su paz, su tranquilidad, su zona de confort, pero creo que no ha sido lo suficiente, seguimos peleando para dejar sentadas y dejar estas direcciones trabajando en forma transparente y honrada.

¿Y qué resultados dejó la auditoría sobre el proyecto de riego de Jamastrán?

La auditoría está a nivel de borrador y en las próximas dos semanas va a estar concluida. El Tribunal Superior de Cuentas nos dio el espaldarazo para continuar con este proyecto y ya nos sentamos con la empresa ejecutora Apollo, con la Alcaldía de Danlí, con los beneficiarios para darles la buena noticia. Hace tres semanas arrancamos la parte operativa del proyecto, recuerde que tuvo mucho atraso, estamos con los permisos, estamos viendo las extensiones de unas cartas de crédito que están vencidas, estamos poniéndonos al día para que los productores de ese valle tengan ese beneficio tan ansiado.