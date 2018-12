Bombero héroe Ever Velásquez regresa a Honduras para pasar Navidad con su familia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El bombero hondureño Ever Miguel Velásquez retornó este viernes al país, tras permanecer ocho meses en un hospital mexicano tras sobrevivir al incendio de La Montañita.

En medio de aplausos y abrazos de su familia y demás personas que se agolparon al Lobby del Aeropuerto Toncontín, el joven héroe llegó portando el uniforme del Cuerpo de Bomberos.

Velásquez regresó para compartir el período de Navidad junto a su familia, pero tendrá que retornar a México para continuar con su delicado tratamiento.

Será a finales de enero o inicios de febrero de 2019 cuando retomará el tratamiento con la valiosa asistencia de médicos mexicanos.

A su llegada el joven dijo sentirse muy emocionado de poder estar en el país y espera poder reintegrarse a su trabajo cuando sea posible.

Ever es el único sobreviviente del pavoroso incendio registrado en abril de 2018 en el sector de La Montañita en la capital de Honduras. En el siniestro murieron dos de sus compañeros, mientras que dos más que habían sido trasladados -junto con Ever- a México no lograron sobrevivir a las lesiones.



