Lena Gutiérrez: Ni yo, ni mi familia, fabricamos las famosas "pastillas de harina"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La exdiputada del Congreso Nacional de Honduras, Lena Gutiérrez, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al pronunciarse a través de Facebook sobre el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia contra el propietario de Laboratorios Internacional (Lain), Miguel Flores Cisneros, a quien se le declaró culpable por el delito de otros fraudes.

"Quiero agradecer a Dios, a todos los que me conocen y siempre supieron que ni yo, ni mi familia, fabricamos las famosas 'pastillas de harina' como las llamaba un sector de la sociedad que fue engañado por una sucia campaña en las redes sociales orquestada con el afán de perjudicar políticamente mi liderazgo y a mi amado Partido Nacional de Honduras", comienza diciendo el escrito.

La diputada, en su perfil de red social, agregó que "Muchos me pusieron en un paredón, me hicieron sufrir mucho, me juzgaron y me condenaron injustamente. También por otro lado se me violó el derecho como parlamentaria al prohibirme laborar como el pueblo lo reflejó en las urnas al elegirme como diputada por el departamento de Francisco Morazán".



La exparlamentaria hizo énfasis también en el sonado crimen contra su defensor. "Lo más grave de todo es que con esta campaña de odio hicieron que perdiera la vida un gran ser humano, el abogado Eduardo Montes Manzano, un hondureño impecable, un gran ser humano que solo hacía su trabajo".



"Hoy, el tiempo y Dios me dieron la razón. No corresponde ni a mí, Lena Gutiérrez, ni a mi familia responder por los actos de un fabricante. Gracias de todo corazón, aún esta injusta historia no termina, seguiré con la frente en alto defendiéndome como manda la ley hasta lograr demostrar mi inocencia en los tribunales como corresponde", finalizó diciendo Lena en la publicación de Facebook, que ya suma más de 200 likes, 68 comentarios y ha sido compartido unas 22 veces.

El fallo

De acuerdo al fallo, Flores Cisneros incurrió en el delito de otros fraudes porque vendió medicamentos a la empresa Astropharma, propiedad de Lena Gutiérrez, que tenían problemas de disolución porque no cumplió con las normas exigidas por la Secretaría de Salud en 2011.

Esta situación le provocó un perjuicio económico a Astropharma por 1.5 millones de lempiras.

El empresario fue absuelto del delito de estafa.

La defensa de Flores Cisneros anunció que interpondrá un recurso de casación en contra del fallo emitido por la jueza.

Por su parte, Gutiérrez fue acusada por el Ministerio Público por los delitos de falsificación de documentos, fraude y delitos contra la salud por la supuesta venta irregular de medicamentos a la Secretaría de Salud por medio de la empresa Astropharma.

La Fiscalía también imputó esos cargos a los hermanos de la legisladora, Julio y Ginette Gutiérrez, así como el padre de todos ellos, Marco Tulio Gutiérrez.

Esta es la publicación de Lena en Facebook