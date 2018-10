Bartolo Fuentes se defiende de los señalamientos del gobierno

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exdiputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, aseveró la mañana de este viernes que en ningún momento ha organizado la caravana migrante de hondureños que va hacia los Estados Unidos.



La reacción de Fuentes surge después de que el gobierno de Honduras lo señalara de ser el principal responsable de la caminata de más de 2,000 compatriotas que este viernes luchan para entrar a México.

"Yo no he organizado ninguna caravana, no repitan eso por favor, no caigan en el juego sucio. Yo no he organizado ninguna caravana, se lo repito, nunca lo he dicho", expresó el exparlamentario mientras daba una entrevista a bordo de la camioneta del expresidente Manuel Zelaya Rosales.



El también comunicador dijo que fue detenido por la policía de frontera y llevado a Guatemala donde estuvo preso sin derecho a comunicarse con nadie. "Es una violación a mi derecho, si yo estudié comunicaciones en la universidad fue para ejercerlo".



La noche del jueves, el gobierno, a través de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maria Dolores Agüero, llamó al Ministerio Público (MP) para que investigue a Fuentes.



El gobierno también publicó varias citas, que supuestamente vinculan al exdiputado de Libre en la caravana migrante que salió desde el pasado sábado 13 de octubre de San Pedro Sula.



Bartolo Fuentes llegó este viernes a Honduras luego de ser deportado desde Guatemala, donde fue detenido por la Policía de Frontera.

