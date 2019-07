Existen 4 tipos de pareja ¿Cómo es tu relación sentimental?

No todas las parejas reaccionan de la misma forma, unas son más cariñosas que otras. Foto: Pixabay.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Es difícil descifrar el tipo de relación que tienes con tu ser amado, sin embargo, el científico y profesor John Gottman asegura que en el mundo hay cuatro tipos de parejas: defensivas, críticas, despectivas y obstruccionistas.



Al estudiar su comportamiento John Gottman se dio cuenta que todas actuaban de una manera muy diferente. Es por eso que si aún no has determinado cómo es tu relación, lee estas descripciones y averígualo.

1. La defensiva

Incluye etiquetas y descalificaciones en donde el tono de voz es elevado y despectivo.Pregúntate cuáles son las razones que los llevan a actuar de esa manera, pregúntate si estás haciendo las cosas bien, trata de cuidar tus palabras y no acuses si no estás seguro.

2. La crítica

Implica no aceptar una queja y contraatacar siempre. Esta pareja tiene problemas muy constantes y es muy inestable.



3. Obstruccionista

Esta pareja corta la comunicación y no valora lo que el otro dice. La actitud cerrada no solo muestra desconexión, sino que implica anular a la persona de la relación.



4. Despectiva

Aquí se incluyen los insultos, los gestos de desprecio y las burlas. En cualquiera de sus formas, el desprecio es el peor de los cuatro puntos, ya que es venenoso para una relación.



Recuerda que la comunicación es muy importante para poder solucionar cualquier crisis.