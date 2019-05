Cómo saber si tienes una relación tóxica con tu pareja  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El término "parejas tóxicas" está de moda en las redes sociales, pero ¿a qué se refieren?



Hay romances en los que uno, o ambos, tienen conductas que pueden llegar a suponer un problema psicológico y emocional para la persona que está viviendo la situación y que no es consciente de lo que vive.



Estas son las actitudes y comportamientos que indican que tienes una relación tóxica



1. Le molesta que salgas con tus amigos.



2. Le molesta que no dependas de él o ella para hacer planes.



3. Le molesta no tener acceso a tus objetos personales.



4. No respeta tu privicidad.



5. Le molesta que tengas tu intimidad.

6. Siente celos de personas con las que mantienes una buena relación.



7. Controla tus movimientos y horarios.



8. Te hace de menos y se cree tu dueño.



9. Te cuestiona constantemente.



10. Te falta el respeto.



11. Te chantajea emocionalmente.



12. Te hace sentir culpable y te exige demasiado.



13. Mantienes relaciones sexuales para evitar enfrentamientos.

