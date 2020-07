Síndrome de Guillain-Barré, raro trastorno neurológico relacionado con covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El paciente en el informe del caso (llamémosle Tom) tenía 54 años y gozaba de buena salud. Durante dos días en mayo, se sintió mal y estaba demasiado débil para salir de la cama. Cuando su familia finalmente lo llevó al hospital, los médicos descubrieron que tenía fiebre y signos de una infección grave, o sepsis.



Dio positivo por SARS-CoV-2, el virus que causa la infección por covid-19. Además de los síntomas de covid-19, también estaba demasiado débil para mover las piernas.



Cuando un neurólogo lo examinó, Tom fue diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune que causa sensación anormal y debilidad debido a retrasos en el envío de señales a través de los nervios.

Generalmente reversible, en casos severos puede causar parálisis prolongada que involucra músculos respiratorios, requiere soporte de ventilación y algunas veces deja déficits neurológicos permanentes. El reconocimiento temprano por neurólogos expertos es clave para el tratamiento adecuado.



Somos neurólogos especializados en cuidados intensivos y estudios líderes relacionados con complicaciones neurológicas de covid-19. Dada la aparición del síndrome de Guillain-Barré en pandemias anteriores con otros coronavirus como el SARS y el MERS, estamos investigando un posible vínculo entre el síndrome de Guillain-Barré y covid-19.

Algunos pacientes pueden no buscar atención médica oportuna para los síntomas neurológicos como dolor de cabeza prolongado, pérdida de visión y nueva debilidad muscular debido al miedo a exponerse al virus en situaciones de emergencia. Las personas necesitan saber que buscar una evaluación médica oportuna para detectar síntomas neurológicos puede ayudar a tratar muchas de estas enfermedades.

¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré?

El síndrome de Guillain-Barré ocurre cuando el propio sistema inmunitario del cuerpo ataca y lesiona los nervios fuera de la médula espinal o el cerebro, el sistema nervioso periférico. Con mayor frecuencia, la lesión involucra la vaina protectora, o mielina, que envuelve los nervios y es esencial para la función nerviosa.



Sin la vaina de mielina, las señales que atraviesan un nervio se ralentizan o se pierden, lo que hace que el nervio no funcione correctamente.



Para diagnosticar el síndrome de Guillain-Barré, los neurólogos realizan un examen neurológico detallado. Debido a la lesión nerviosa, los pacientes a menudo pueden tener pérdida de reflejos en el examen. Los médicos a menudo necesitan realizar una punción lumbar para tomar muestras de líquido cefalorraquídeo y buscar signos de inflamación y anticuerpos anormales.

Los estudios han demostrado que administrar a los pacientes una infusión de anticuerpos derivados del intercambio de sangre o plasma donado, un proceso que limpia la sangre de los anticuerpos dañinos de la sangre de los pacientes, puede acelerar la recuperación. Un subconjunto muy pequeño de pacientes puede necesitar estas terapias a largo plazo.



La mayoría de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré mejoran en unas pocas semanas y eventualmente pueden recuperarse por completo. Sin embargo, algunos pacientes tienen síntomas persistentes que incluyen debilidad y sensaciones anormales en brazos y/o piernas; rara vez los pacientes pueden permanecer en cama o discapacitados a largo plazo.

Síndrome de Guillain-Barré y pandemias

A medida que la pandemia de covid-19 se extiende por todo el mundo, muchos especialistas en neurología han estado atentos a complicaciones potencialmente graves del sistema nervioso, como el síndrome de Guillain-Barré.



Aunque el Síndrome de Guillain-Barré es raro, se sabe que emerge después de infecciones bacterianas, como Campylobacter jejuni, una causa común de intoxicación alimentaria, y una multitud de infecciones virales que incluyen el virus de la gripe, el virus del Zika y otros coronavirus.



Los estudios mostraron un aumento en los casos de síndrome de Guillain-Barré después de la pandemia de gripe H1N1 en 2009, lo que sugiere una posible conexión. La presunta causa de este vínculo es que la propia respuesta inmune del cuerpo para combatir la infección se activa y ataca los nervios periféricos. Esto se llama una condición “autoinmune”.

Cuando una pandemia afecta a tantas personas como nuestra actual crisis covid-19, incluso una complicación rara puede convertirse en un importante problema de salud pública. Esto es especialmente cierto para quien sufre disfunción neurológica, donde la recuperación lleva mucho tiempo y puede ser incompleta.



Los primeros informes del síndrome de Guillain-Barré en la pandemia de covid-19 se originaron en Italia, España y China, donde la pandemia surgió antes de la crisis mundial.



Aunque existe una clara sospecha clínica de que el covid-19 puede conducir al síndrome de Guillain-Barré, quedan muchas preguntas importantes. ¿Cuáles son las posibilidades de que alguien contraiga el síndrome de Guillain-Barré durante o después de una infección por covid-19? ¿El síndrome de Guillain-Barré ocurre con mayor frecuencia en las personas infectadas con covid-19 en comparación con otros tipos de infecciones, como la gripe?



La única forma de obtener respuestas es a través de un estudio prospectivo donde los médicos realizan una vigilancia sistemática y recopilan datos sobre un gran grupo de pacientes. Hay grandes grupos de investigación en curso trabajando arduamente para encontrar respuestas a estas preguntas.

Asociación entre COVID-19 y Guillain-Barré

Si bien se están realizando grandes estudios de investigación, en general parece que el síndrome de Guillain-Barré es un fenómeno raro pero grave posiblemente relacionado con covid-19. Se han reportado más de 10.7 millones de casos de covid-19; hasta el momento se han reportado 10 casos de pacientes con covid-19 con síndrome de Guillain-Barré, dos casos reportados en Estados Unidos, cinco en Italia, dos en Irán y uno de Wuhan, China.



Ciertamente es posible que haya otros casos que no han sido reportados. El Estudio del Consorcio Global de Disfunciones Neurológicas en covid-19 está trabajando para descubrir con qué frecuencia se ven problemas neurológicos como el Síndrome de Guillain-Barré en pacientes hospitalizados con covid-19.

Además, solo porque este síndrome ocurre en un paciente diagnosticado con covid-19, eso no implica que haya sido causado por el virus; esto todavía puede ser una coincidencia. Se necesita más investigación para comprender cómo se relacionan los dos eventos.



Debido a las consideraciones de contención de pandemias e infecciones, las pruebas de diagnóstico, como un estudio de conducción nerviosa que solía ser una rutina para pacientes con sospecha de síndrome de Guillain-Barré, son más difíciles de hacer. En los dos casos de Estados Unidos, el diagnóstico inicial y el tratamiento se basaron en el examen clínico realizado por expertos neurológicos en lugar de cualquier prueba.

Ambos pacientes sobrevivieron pero con una debilidad residual significativa en el momento en que salieron estos informes de casos, pero eso no es raro para los pacientes con síndrome de Guillain-Barré. El camino hacia la recuperación a veces puede ser largo, pero muchos pacientes pueden recuperarse por completo con el tiempo.



Aunque los casos reportados de síndrome de Guillain-Barré hasta ahora tienen síntomas severos, esto no es infrecuente en una situación de pandemia en la que los pacientes menos enfermos pueden quedarse en casa y no acudir a la atención médica por temor a exponerse al virus. Esto, más la capacidad limitada de prueba de covid-19 puede sesgar nuestra detección actual de casos del síndrome hacia los pacientes más enfermos que tienen que ir a un hospital.



En general, la mayoría de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré se recuperan, con tiempo suficiente. Todavía no sabemos si esto es cierto para los casos relacionados con covid-19 en esta etapa de la pandemia. Con cientificos alrededor del mundo, nosotros estamos trabajando duro para identificar las respuestas a estas preguntas críticas.