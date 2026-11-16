Los Villanos: Los sicarios

Violencia. La madrugada del pasado domingo, hombres armados atacaron a una familia en su propia vivienda y mataron a tres personas, entre ellas una madre y su hijo. Según la versión preliminar de la Policía Nacional, el hecho ocurrió en el barrio Nuevo, ubicado en el centro del municipio de El Paraíso, Copán, en el occidente del país. Los responsables del crimen se encuentran prófugos, según las fuentes.