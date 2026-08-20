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Los Villanos: Los rateros

Delincuentes atemorizan a pobladores de Tegucigalpa y Comayagüela, donde roban pertenencias y desmantelan vehículos, incluso en "Barrio Seguro"

  • Actualizado: 20 de agosto de 2026 a las 00:00

Hombres y mujeres atemorizan a los pobladores de varias colonias de Tegucigalpa y Comayagüela, a quienes despojan de sus bienes personales sin que, en muchos casos, haya una autoridad que acuda en su auxilio. Las víctimas denuncian que los delincuentes actúan con absoluta libertad, incluso en colonias que cuentan con el servicio de “Barrio Seguro”, a las que ingresan para desmantelar vehículos y sustraer sus piezas y pertenencias.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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