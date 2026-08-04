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Los Villanos: “Los Coleman”

El Ministerio Público ejecuta allanamientos simultáneos en Puerto Cortés para desarticular a la banda “Los Coleman”

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 00:00

Agentes del Ministerio Público (MP) ejecutaron ayer ocho allanamientos e inspecciones simultáneas en la Barra de Chamelecón, Las Cruces y El Tigre, en Puerto Cortés, con el objetivo de desarticular una estructura criminal identificada como “Los Coleman”, investigada desde 2014, por actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas, sicariato y acopio de armamento pesado, entre otros delitos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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