Los Villanos: “Los Coleman”

Agentes del Ministerio Público (MP) ejecutaron ayer ocho allanamientos e inspecciones simultáneas en la Barra de Chamelecón, Las Cruces y El Tigre, en Puerto Cortés, con el objetivo de desarticular una estructura criminal identificada como “Los Coleman”, investigada desde 2014, por actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas, sicariato y acopio de armamento pesado, entre otros delitos.