La Villana: Rixi Moncada

En consonancia con declaraciones del exjefe de las FF.AA., Roosevelt Hernández, la excandidata presidencial del partido Libre y exministra de Defensa llamó a los periodistas “sicarios de la verdad”. Sus declaraciones provocaron la protesta del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), que consideró que este tipo de expresiones forman parte de un discurso de odio contra periodistas y medios de comunicación hondureños.