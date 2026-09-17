  1. Inicio
  2. · Opinión
  3. · Héroe y Villano

La Villana: Rixi Moncada

La excandidata presidencial de Libre llamó “sicarios de la verdad” a periodistas, lo que provocó el rechazo del CPH por considerarlo un discurso de odio

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 00:00

En consonancia con declaraciones del exjefe de las FF.AA., Roosevelt Hernández, la excandidata presidencial del partido Libre y exministra de Defensa llamó a los periodistas “sicarios de la verdad”. Sus declaraciones provocaron la protesta del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), que consideró que este tipo de expresiones forman parte de un discurso de odio contra periodistas y medios de comunicación hondureños.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias