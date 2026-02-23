  1. Inicio
La Heroína: “Sanando corazones”

Alianza médica internacional ofrece una nueva esperanza a niños con males congénitos en San Pedro Sula mediante intervenciones de alta complejidad

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 00:00

La iniciativa que impulsan las fundaciones Mensajeros de la Paz Honduras e Infancia Solidaria España, en coordinación con el personal médico del Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, con el objetivo de brindar una nueva esperanza a niños con cardiopatías congénitas mediante la realización de intervenciones de alta complejidad, cuyo acceso suele ser limitado para familias de escasos recursos.

