La Heroína: “Sanando corazones”

La iniciativa que impulsan las fundaciones Mensajeros de la Paz Honduras e Infancia Solidaria España, en coordinación con el personal médico del Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, con el objetivo de brindar una nueva esperanza a niños con cardiopatías congénitas mediante la realización de intervenciones de alta complejidad, cuyo acceso suele ser limitado para familias de escasos recursos.