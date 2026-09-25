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La Heroína: Mireya Agüero

La canciller confirmó ayer que Honduras será sede en 2028 de la XXXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de los 19 países de América y tres de la península ibérica que lo integran

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 00:00

La canciller confirmó ayer que Honduras será sede en 2028 de la XXXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de los 19 países de América y tres de la península ibérica que lo integran. El foro que se celebra cada dos años, se llevará a cabo el 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid, España, bajo el lema: ‘Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo’.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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