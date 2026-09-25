La Heroína: Mireya Agüero

La canciller confirmó ayer que Honduras será sede en 2028 de la XXXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de los 19 países de América y tres de la península ibérica que lo integran. El foro que se celebra cada dos años, se llevará a cabo el 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid, España, bajo el lema: ‘Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo’.