La Heroína: Hilcia Hernández

Impulsa la primera iniciativa hondureña con proyección internacional orientada a la formación de profesores de español desde una perspectiva panhispánica y latinoamericana. A través de su Centro de Investigación Intercultural Honduras (CIIH) y como parte del programa Mentele (Mentorías en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera), presenta el Certificado Internacional en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE).