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La Heroína: Hilcia Hernández

El CIIH presenta en Honduras un certificado internacional para formar profesores de español como lengua extranjera a través de su programa Mentele

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 00:00

Impulsa la primera iniciativa hondureña con proyección internacional orientada a la formación de profesores de español desde una perspectiva panhispánica y latinoamericana. A través de su Centro de Investigación Intercultural Honduras (CIIH) y como parte del programa Mentele (Mentorías en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera), presenta el Certificado Internacional en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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