El Villano: Martín M. Flores.

De acuerdo con la investigación y análisis, el detenido ha tenido un incremento patrimonial desmedido e injustificado, varios de los cuales le fueron incautados por agentes de la ATIC

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 00:00

Justicia. Fue detenido por agentes de la Sección Antidrogas de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco) por suponerlo el líder de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas. De acuerdo con la investigación y análisis, el detenido ha tenido un incremento patrimonial desmedido e injustificado, varios de los cuales le fueron incautados por agentes de la ATIC.

