El Villano: Javier Gonzales

Narcotráfico. El hondureño de 26 años fue condenado por un juez estadounidense a cinco años de prisión por el tráfico de fentanilo. Gonzales se declaró culpable de los cargos de distribución de 40 gramos o más de fentanilo; admitió que, desde julio de 2022, comenzó a vender esta droga y que en tres ocasiones distintas durante ese año, vendió un total de 690.4 gramos a un comprador en varios puntos de Oakland.