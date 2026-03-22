El Villano: Gerson Onán Sánchez

Justicia. Fue condenado a 13 años de prisión por el delito de violación agravada en concurso real en perjuicio de una menor de edad. El joven retuvo por la fuerza a la menor de edad y, a pesar de sus intentos de resistencia y pedidos de que la soltara, Sánchez Izaguirre la llevó a su vivienda en una colonia de la ciudad de Danlí, El Paraíso, donde la agredió sexualmente en cuatro ocasiones.