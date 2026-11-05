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El Villano: Elderi Gómez Guevara

Dictan detención judicial al encargado de Koriun Inversiones en Copán por asociación para delinquir y lavado de activos en perjuicio del Estado

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 00:00

Un juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción celebró la audiencia de declaración de imputado y dictó detención judicial al encargado de la sucursal de Koriun Inversiones en Copán, por suponerlo responsable de los delitos de asociación para delinquir y lavado de activos, en perjuicio de la seguridad social del Estado de Honduras.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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