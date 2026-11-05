El Villano: Elderi Gómez Guevara

Un juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción celebró la audiencia de declaración de imputado y dictó detención judicial al encargado de la sucursal de Koriun Inversiones en Copán, por suponerlo responsable de los delitos de asociación para delinquir y lavado de activos, en perjuicio de la seguridad social del Estado de Honduras.