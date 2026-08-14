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El Villano: Daniel Meráz

Un tribunal de justicia de San Pedro Sula lo condenó ayer a 18 años y nueve meses de prisión por el delito de femicidio agravado en perjuicio de su expareja

  • Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 00:00

Justicia. Un tribunal de justicia de San Pedro Sula lo condenó ayer a 18 años y nueve meses de prisión por el delito de femicidio agravado en perjuicio de su expareja, la enfermera Elvia Mercedes Gómez, ocurrido el pasado 3 de junio en una vivienda de San Manuel, Cortés. El hombre, quien se había declarado culpable del hecho la semana anterior, cumplirá su pena en la cárcel de Támara, Francisco Morazán (FM).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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