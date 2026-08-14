El Villano: Daniel Meráz

Justicia. Un tribunal de justicia de San Pedro Sula lo condenó ayer a 18 años y nueve meses de prisión por el delito de femicidio agravado en perjuicio de su expareja, la enfermera Elvia Mercedes Gómez, ocurrido el pasado 3 de junio en una vivienda de San Manuel, Cortés. El hombre, quien se había declarado culpable del hecho la semana anterior, cumplirá su pena en la cárcel de Támara, Francisco Morazán (FM).