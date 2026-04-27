El Villano: Cole Allen

Política. Es el nombre del hombre de 31 años, californiano, detenido por disparar en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en la que participaba el presidente Trump, su esposa Melania, y otros altos cargos del gobierno estadounidense. Trump dijo después del suceso que el hombre llevaba varias armas y que parece haber actuado en solitario, aunque tal extremo está en investigación.