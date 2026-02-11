El Villano: Cartel El Diablo

Es la estructura criminal que estaría detrás del asesinato de al menos ocho personas, entre ellos Eduardo Sánchez Escoto (22) y Ernesto Getsel Valladares (24), ocurridas en los últimos meses en el departamento de Yoro. Según los informes de personal de la Policía Nacional, la banda criminal -que estaría siendo dirigida por un exmilitar- se dedica al sicariato y microtráfico en esa región de Honduras.