El Villano: Cartel El Diablo

Una banda liderada por un exmilitar es vinculada al asesinato de 8 personas en Yoro, Honduras; la red se dedica al sicariato y al microtráfico

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 00:00

Es la estructura criminal que estaría detrás del asesinato de al menos ocho personas, entre ellos Eduardo Sánchez Escoto (22) y Ernesto Getsel Valladares (24), ocurridas en los últimos meses en el departamento de Yoro. Según los informes de personal de la Policía Nacional, la banda criminal -que estaría siendo dirigida por un exmilitar- se dedica al sicariato y microtráfico en esa región de Honduras.

