El Heroé: Oudeni

La Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” lanzó la plataforma web del Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional (Oudeni), una herramienta diseñada para apoyar la investigación y ampliar el acceso a datos e información educativa en Honduras y que estará disponible a estudiantes e investigadores interesados en conocer información objetiva sobre el sistema educativo nacional.
