El Heroé: Oudeni

La UPNFM presentó el Oudeni, una plataforma digital que centraliza datos y recursos para fortalecer la investigación y el acceso a información educativa en Honduras

  • 20 de noviembre de 2025 a las 00:00

La Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” lanzó la plataforma web del Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional (Oudeni), una herramienta diseñada para apoyar la investigación y ampliar el acceso a datos e información educativa en Honduras y que estará disponible a estudiantes e investigadores interesados en conocer información objetiva sobre el sistema educativo nacional.

