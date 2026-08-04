El Héroe: Kevin Mejía

Se coronó campeón en la categoría de 97 kilogramos de lucha grecorromana, con lo que conquistó la primera medalla de oro para Honduras en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Con esta presea, Honduras suma nueve medallas en el certamen: una de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, obtenidas en las disciplinas de lucha grecorromana, equitación, triatlón, taekwondo y tenis.