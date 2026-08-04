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El Héroe: Kevin Mejía

La lucha grecorromana le da a Honduras su primer oro en Santo Domingo 2026 y eleva a nueve el total de medallas

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 00:00

Se coronó campeón en la categoría de 97 kilogramos de lucha grecorromana, con lo que conquistó la primera medalla de oro para Honduras en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Con esta presea, Honduras suma nueve medallas en el certamen: una de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, obtenidas en las disciplinas de lucha grecorromana, equitación, triatlón, taekwondo y tenis.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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