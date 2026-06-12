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El Héroe: Juan D. Zelaya

Zelaya asumirá también la conducción del Portafolio Global de Resiliencia, que promueve acciones para la reducción de riesgos y la adaptación frente al cambio climático

  • Actualizado: 12 de junio de 2026 a las 00:00

El alcalde del DC ha sido admitido como integrante del Comité Ejecutivo Global (GexCom) de ICLEI (Local Governments for Sustainability, una red internacional que agrupa a gobiernos locales comprometidos con la sostenibilidad y la acción climática). Zelaya asumirá también la conducción del Portafolio Global de Resiliencia, que promueve acciones para la reducción de riesgos y la adaptación frente al cambio climático.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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