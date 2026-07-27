  1. Inicio
  2. · Opinión
  3. · Héroe y Villano

El Héroe: Josué Orellana

El cineasta hondureño presentó el documental “Des-acuerdo” en la UNAH, una obra sobre cinco adultos mayores que sobreviven en las calles capitalinas

  • Actualizado: 27 de julio de 2026 a las 00:00

El cineasta y fotógrafo hondureño presentó en la Cinemateca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) el documental “Des-acuerdo”, una producción filmada en las calles del Centro Histórico de Tegucigalpa que retrata las historias de cinco adultos mayores en situación de calle. A través de sus testimonios, la obra muestra la lucha cotidiana por subsistir con recursos mínimos y sobrevivir a la indiferencia de la sociedad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias