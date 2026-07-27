El Héroe: Josué Orellana

El cineasta y fotógrafo hondureño presentó en la Cinemateca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) el documental “Des-acuerdo”, una producción filmada en las calles del Centro Histórico de Tegucigalpa que retrata las historias de cinco adultos mayores en situación de calle. A través de sus testimonios, la obra muestra la lucha cotidiana por subsistir con recursos mínimos y sobrevivir a la indiferencia de la sociedad.