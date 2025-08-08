  1. Inicio
El Héroe: HonduFuturo

El organismo sin fines de lucro, creado e integrado por destacadas empresas privadas con el objetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico de Honduras

Educación. El organismo sin fines de lucro, creado e integrado por destacadas empresas privadas con el objetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico de Honduras a través de la formación académica de jóvenes talentosos y comprometidos con su nación, presentó a la 12ava generación de seleccionados, 16 hombres y 16 mujeres, para cursar estudios de posgrado en prestigiosas universidades del mundo.

