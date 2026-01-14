  1. Inicio
  2. · Opinión
  3. · Héroe y Villano

El Héroe: El TJE

El Tribunal de Justicia Electoral inició el conteo público de actas con inconsistencias en La Lima, Cortés, como parte del proceso de revisión electoral​​​​​​

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 00:00

Democracia. En el marco de lo que establecen las leyes de la República en materia electoral, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) inició ayer con el conteo de votos en actas con inconsistencias instruido por la autoridad jurisdiccional. El proceso -que se hizo de manera pública y con el resguardo de los militares- inició con la revisión de las actas impugnadas en el municipio de La Lima, Cortés.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias