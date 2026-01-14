El Héroe: El TJE

Democracia. En el marco de lo que establecen las leyes de la República en materia electoral, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) inició ayer con el conteo de votos en actas con inconsistencias instruido por la autoridad jurisdiccional. El proceso -que se hizo de manera pública y con el resguardo de los militares- inició con la revisión de las actas impugnadas en el municipio de La Lima, Cortés.