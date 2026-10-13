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El Héroe: Camilo Atala

La Fundación Iberoamericana ASICOM Ciencia y Cultura le entregará hoy el Premio Iberoamericano Asicom 2026, en la categoría Empresa

  • Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 00:00

La Fundación Iberoamericana ASICOM Ciencia y Cultura le entregará hoy el Premio Iberoamericano Asicom 2026, en la categoría Empresa. La gala de los premios se celebrará en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, España. En la ceremonia serán galardonados también el investigador Carlos Alberto Scolari, en la categoría Ciencia, y al escritor y periodista Martín Caparrós, en Comunicación.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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