El Héroe: Camilo Atala

La Fundación Iberoamericana ASICOM Ciencia y Cultura le entregará hoy el Premio Iberoamericano Asicom 2026, en la categoría Empresa. La gala de los premios se celebrará en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, España. En la ceremonia serán galardonados también el investigador Carlos Alberto Scolari, en la categoría Ciencia, y al escritor y periodista Martín Caparrós, en Comunicación.