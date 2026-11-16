Vuelta Ciclística: ¡Infinitas gracias a todos!

Tegucigalpa fue escenario ayer de uno de los principales acontecimientos deportivos del año: la decimoquinta Vuelta Ciclística de Diario EL HERALDO, que por una mañana frenó el ensordecedor ruido de los motores para dar paso a más de 1,200 deportistas de todas las edades, quienes llegaron dispuestos a dar todo de sí para alcanzar las metas propuestas. La jornada reunió a centenares de personas que se apostaron a lo largo de la ruta para animar a los competidores y demostrar que el deporte une y saca a relucir la mejor cara de la agitada vida a la que estamos acostumbrados los capitalinos. Todo ha sido el resultado de una larga planificación del personal de Diario EL HERALDO en una competencia que, año con año, se ha ido posicionando como la mejor de su categoría no solo en Honduras, sino también a nivel regional.

La colaboración activa de nuestros aliados -empresas patrocinadoras, autoridades municipales y policiales, cuerpos de socorro, voluntarios y nuestros equipos periodísticos, que trabajaron sin cesar para garantizar el éxito de la competición- nos deja, por igual, la lección de que el trabajo en conjunto puede llevarnos como sociedad a alcanzar nuestros objetivos comunes.

También ha quedado expuesto que nuestros niños, adolescentes, jóvenes y los no tan jóvenes demandan este tipo de espacios, necesarios para la recreación y la formación humana.

A los ganadores en cada una de las categorías: ¡felicidades!, y a todos y cada uno de los que hicieron posible el éxito de esta gran fiesta deportiva, y especialmente a quienes recorrieron el trayecto, solo nos queda decirles: infinitas gracias por acompañarnos e impulsarnos a seguir cumpliendo con este objetivo, que nos ayuda a mantener viva la llama de estar al lado de nuestro pueblo y nuestras audiencias, informando e impulsando el deporte.