Dando continuidad a este evento cultural de carácter anual, la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH) realizará la quinta edición en el Museo de la Identidad Nacional, del 17 al 20 del corriente mes.

El público asistente conocerá una diversidad de obras escritas por autores y autoras nacionales, de diversas edades y etnias, incluyendo una en lengua garífuna.

Las temáticas son diversas, tanto de carácter literario como histórico y sociológico, revelando la diversidad de investigaciones debidas a sus autores (as). Fomentar el hábito de la lectura debe ser prioridad en los programas educativos: existe un déficit a escala global respecto a las dificultades del estudiantado, en distintos niveles, para leer de manera inteligente, es decir, ser capaces de interpretar y analizar lo leído, lo que implica el poseer la habilidad de leer crítica y no solo mecánicamente.

Tal destreza conduce a ser capaces de incrementar nuestro vocabulario y poner por escrito las ideas propias, de manera lúcida y coherente, aspecto esencial en la comunicación interpersonal.

Ya lo afirmó el gran poeta y cuentista argentino Jorge Luis Borges: “El libro no perecerá”, sea en formato escrito o digital, agregando: “De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro”.

Ciertamente, enfrenta grandes retos, que van desde los costos de impresión, propiedad intelectual, distribución, entre otros, objeto de congresos en que participan tanto autores como editores de distintas nacionalidades.

Honduras ha experimentado el cierre de librerías en distintas ciudades, lo que debe ser motivo de preocupación por el impacto que afecta la circulación de las ideas entre la población infantil, juvenil y adulta.

Excitamos a las y los capitalinos para que en las fechas arriba señaladas asistan a la V Feria Internacional del Libro, interactuando con los autores en coloquios interactivos.