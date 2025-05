“Un pueblo libre necesita una prensa libre”. A esa conclusión ha llegado el editor del prestigioso e influyente diario New York Times, A. G. Sulzberger. En efecto, solamente en una sociedad sin ataduras ni intimidaciones, sometida a la censura, que está debidamente informada por los medios de comunicación independientes, sin que existan intentos oficiales por desacreditarlos, es que prevalece el derecho humano a la libertad informativa para conocer lo que está ocurriendo en su comunidad, en su país y en el mundo.La prensa independiente constituye una guía cierta y vigilante para la toma de decisiones que afectan las vidas de las y los lectores, que hace posible conocer las aspiraciones de las personas sin voz y sin poder.La defensa de la libertad de opinión debe ser total, sin ataduras ni compromisos, incluyendo aquella con la que disentimos ideológicamente; no puede ser protegida de manera selectiva y condicionada.Actualmente, los atentados, amenazas, restricciones, ataques velados o abiertos, no solamente provienen de regímenes dictatoriales, también por partidos políticos hechos gobiernos por la vía legal. Una vez electos, gradual pero sistemáticamente van socavando libertades, derechos, garantías constitucionales, implementando estrategias que transforman a los poderes estatales, al Ejército y la Policía en meros apéndices ejecutores de los designios del Ejecutivo.Una vez consumada la subordinación, los siguientes objetivos son los medios de comunicación independientes y las organizaciones de sociedad civil.Una alerta y vigilancia permanentes, sin bajar la guardia, es y debe ser la respuesta de nosotras y nosotros, profesionales del periodismo, recordando que, pese a los ataques, las ideas sobreviven sin logran ser extinguidas.¡Salud colegas en nuestra día!