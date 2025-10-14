Un Congreso improductivo

Así califican los opositores y analistas independientes a la actual gestión de Luis Redondo, impuesto como presidente de ese poder del Estado en una agitada elección en enero de 2022, lo que para muchos ha sido el génesis de la constante ingobernabilidad y la falta de consensos.

La improductividad del actual Congreso se refleja también en las estadísticas, según las cuales en los casi cuatro años que lleva la gestión de Redondo solo se han realizado alrededor de 147 sesiones ordinarias, a pesar de lo cual se ha seguido pagando puntualmente a cada diputado -propietario y suplente- su salario mensual, viáticos nacionales e internacionales, y mantenido el acceso a bonos para proyección social a través de un opaco mecanismo que ha dado pie a denuncias de malos manejos de los mismos, tal el caso de las partidas gestionadas por la diputada de Libre, Isis Cuéllar, que todavía no investiga el Ministerio Público.

A lo largo del período actual ha sido también manifiesta la incapacidad de Redondo, quien más allá de buscar posiciones consensuadas con las bancadas opositoras hizo prevalecer su autoritarismo y sumisión al Poder Ejecutivo, desde el cual se dictaban líneas para la aprobación de leyes de su interés, lo que alejó las posibilidades de los acuerdos que se demandan en política con sus opositores.

Lo cierto es que en un país como Honduras, con problemas estructurales como el de la pobreza, la violencia, la inseguridad; con sus sistemas de salud y educación casi paralizados, con una producción agrícola que no alcanza para alimentar a su población, con vías de comunicación en muy malas condiciones, entre muchos otros, no se puede dar el lujo de gastar presupuestos millonarios en mantener a 128 diputados propietarios y 128 suplentes totalmente improductivos.

Pensar en una reforma estructural de ese poder del Estado debe ser prioridad para las nuevas autoridades, porque el mantener como está actualmente la estructura del Legislativo es, sin duda, una afrenta para una sociedad en la que la mayoría de su población sobrevive con ingresos iguales o menores a un dólar diario.