Tragedia sobre ruedas, imparable

Los accidentes de tránsito siguen al alza en el territorio nacional y se han consolidado como una de las principales problemáticas de salud pública y seguridad en el país. Esta situación, dada su alta incidencia, es grave y demanda la atención inmediata tanto de las autoridades como de la población; Honduras no puede ni debe seguir contando de forma pasiva el número de víctimas que a diario se registran en sus carreteras.

De acuerdo con los datos más recientes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y organizaciones civiles, las estadísticas reflejan una tendencia preocupante que se incrementa año con año: tan solo para mayo de 2026, ya se contabilizaban 574 muertes por siniestros viales a nivel nacional. Un ejemplo trágico de esta realidad ocurrió el domingo pasado, cuando un accidente en la carretera entre los municipios de Morazán y El Negrito, Yoro, dejó un saldo de cuatro personas muertas y al menos 19 heridas. La causa del percance, según declaraciones de varios de los pasajeros, fue el exceso de velocidad con el que circulaba la unidad.

Estos eventos -además del luto que causan en las familias de las víctimas mortales- representan una pesada carga para la red de salud pública, principal receptora de los sobrevivientes. Para el caso, el Hospital Escuela reporta que el 85% de sus ingresos de emergencia corresponden a accidentes de tránsito -en detrimento de pacientes con otras patologías- y que la atención diaria de cada lesionado puede rondar los 50,000 lempiras.

Esta es una realidad frente a la cual la sociedad hondureña no puede seguir de brazos cruzados. Es urgente que el Gobierno y la ciudadanía asumamos nuestra responsabilidad con el propósito primordial de salvar la vida de miles de compatriotas. Normalizar la tragedia no es la solución. Ya es tiempo de dejar de contar los muertos.