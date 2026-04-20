Alguna vez la tuvimos, exportábamos granos básicos a países vecinos. Hoy, incluso, importamos bananos, además de otras frutas, verduras, y, en tiempos de sequías o lluvias excesivas, frijol y maíz. Cada vez con mas frecuencia e intensidad experimentamos hambrunas. Especial -pero no únicamente en el llamado corredor seco de la zona central- las tierras se tornan estériles ante los efectos del monocultivo y la erosión. La progresiva deforestación, convirtiendo tierras agrícolas en pastizales, igualmente, contribuye a convertir en páramos tierras aptas para cultivos, de preferencia, rotándolos para reducir su eventual agotamiento.

En este contexto, la reserva estratégica de granos debe ser garantizada mediante el estímulo a los productores otorgándoles precios preferenciales; la construcción de silos en las distintas regiones de la nación y los reservorios de agua a utilizarse durante la estación seca.

El no permitir tierras ociosas, sean nacionales o privadas, para cumplir con el precepto constitucional de la función social de la propiedad; otorgar préstamos con tasas de intereses accesibles a los pequeños y medianos agricultores, el asesoramiento vía extensión agrícola, la venta de insumos y herramientas a precios de costo, son, entre muchas, otras estrategias que deberían tenerse en cuenta.

Sin desatender los cultivos para fines de exportación, debe buscarse el necesario equilibrio entre la agricultura para consumo interno y la orientada hacia el extranjero.

Estimular a estudiantes para cursar carreras no tradicionales, incluyendo ciencias forestales, agropecuarias, mediante el otorgamiento de becas contribuye a formar los cuadros necesarios para eventualmente garantizar la seguridad alimentaria y nuevas oportunidades de empleo.